Asilo chiuso, il Comune ne apre due

È il Comune a dare la notizia, "a Vanzago apriranno due asili nidi privati". Dopo la chiusura dell’asilo nido privato di via Della Filanda e di via Filzi, a causa dell’arresto della titolare e due educatrici, ritenute responsabili, in concorso tra loro, del reato di maltrattamenti aggravati nei confronti di 35 bambini, di età compresa tra 6 mesi e 3 anni, molte famiglie vanzaghesi si sono trovate senza una struttura alla quale affidare i propri figli. In paese non c’è un asilo nido comunale e anche quelli dei Comuni limitrofi hanno liste d’attesa. "Vista la rilevanza del tema e la necessità per le famiglie di accedere a questo genere di servizio quanto prima, nelle scorse settimane è stata svolta dall’amministrazione comunale l’attività di facilitazione delle interlocuzioni tra le due società e i proprietari degli immobili - spiega il sindaco Lorenzo Musante (nella foto) -. Si tratta di iniziative private che garantiranno spazi educativi sul nostro territorio per i bambini da 6 mesi a tre anni". Il primo ad aprire, il prossimo 16 settembre, è lo "Spazio ai piccoli" in via Fabio Filzi 1. I genitori interessati possono chiamare il numero 338.2667710 o scrivere email a info@spazioaipiccoli.it.

Il secondo asilo nido, Cocco e Drilli, aprirà il 4 ottobre in via Della Filanda. In questo caso il numero di telefono da contattare è 338. 8585012 la email coccoedrilli@gmail.com. Nidi, ma non solo. Il Comune nelle settimane estive ha fatto alcuni interventi per rendere più accogliente il centro prima infanzia Lo Scrigno di via Monte Grappa.Ro.Ramp.