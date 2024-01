Asili nido e scuole materne a Milano, a febbraio si aprono le iscrizioni: ecco le date degli Open Day

Si apriranno a febbraio le iscrizioni per gli asili nidi, le sezioni primavera e le scuole d’infanzia (ex materna) del Comune di Milano per l’anno educativo 2024/25. I genitori potranno mandare le domande di iscrizioni alle strutture a partire dalle ore 12.00 del 6 febbraio fino alle 12:00 del 27 febbraio 2024.

Le diverse scuole sono divise in nove zone della città (qui la mappa) e per conoscere l'offerta educativa dei Servizi all’infanzia comunali, le famiglie potranno partecipare agli Open day che si terranno in presenza in ogni servizio nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio, dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Oppure, in alternativa, consultare il sito web del Comune.

Asili nidi

L’asilo nido è aperto a bambine e bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e, scrive l’amministrazione, “è un luogo dove la bambina e il bambino giocano, esplorano, pensano e sviluppano talenti e attitudini”. In base al numero delle bambine e dei bambini iscritti, ogni nido d’infanzia si articola in due sezioni: le “sezioni piccoli”, che accolgono bambine e bambini dai 3 ai 12 mesi; le “sezioni medi/grandi”, che accolgono bambine e bambini dai 12 ai 36 mesi.

Sezioni primavera

Le sezioni Primavera, invece, sono “aperte alla frequenza di bambine e bambini dai 24 ai 36 mesi di età, associano la cura del nido con gli obiettivi e gli strumenti educativi tipici della scuola dell’infanzia; possono ospitare sino a un massimo di 20 bambine e bambini, per i quali sono previste un’educatrice di nido e due di scuola dell’infanzia. Tutte le attività educative vengono pianificate e realizzate in coerenza sia con le competenze medie previste per ciascuna fascia d’età, sia con le attuali linee pedagogiche”.