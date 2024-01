Ascensore in stazione, attivo entro fine marzo

Per l’ascensore in stazione a Bollate centro Trenord garantisce il funzionamento entro fine marzo. Sono numerose le segnalazioni inviate al Comune in merito al mal funzionamento degli ascensori alla stazione di Bollate centro. Pur non essendo competenza diretta del Comune, l’Amministrazione e l’assessore Emilia Pistone si sono attivate per cercare di risolvere il problema. Il risultato è stata la rassicurazione da parte di Trenord che ha in carico la gestione della stazione compresi i mal funzionamenti, della sistemazione degli ascensori entro la fine di marzo. Per i cittadini che hanno difficoltà ad accedere alle banchine resta un grave disagio, ma possono chiedere assistenza comunicando almeno 48 ore prima della partenza al numero verde di Trenord 800-210955, attivo tutti i giorni dalle 8.15 alle 19.45.

D.F.