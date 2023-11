Torna Artigiano in Fiera a Milano: data, numeri, espositori e Paesi ospiti. Quello che c’è da sapere

Milano, 17 novembre 2023 – Otto padiglioni, 2.550 espositori e 86 Paesi. Sono i numeri della 27esima edizione de l’Artigiano in Fiera, in programma dal 2 al 10 dicembre a Fieramilano (Rho). Oltre all'Italia, sarà presente gran parte dell'Europa, in particolare Francia, Spagna, Austria e Portogallo.

L’inaugurazione

L’inaugurazione si terrà sabato 2 dicembre alle ore 12, nel padiglione 5 che ospita il Paese d'onore, la Tunisia. Proprio con il governo di Tunisi, l'Union tunisienne de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) e la Federation Nationale de l'Artisanat (Fena), Artigiano in Fiera svilupperà un progetto di collaborazione finalizzato al sostegno dell'economia locale e all'investimento sulle persone.

I paesi ospiti

Dall'Africa si conferma la grande presenza del Marocco con l'unione delle cooperative del Mogador, legate principalmente a due progetti sociali in merito all'emancipazione femminile e all'aiuto alle donne con bambini in condizioni di difficoltà. Dall'Asia si segnala la grande presenza espositiva dell'Arabia Saudita e del Vietnam che, con il supporto diretto del Ministero dell'Agricoltura, presenta un gruppo di giovani artigiani selezionati nell'ambito del progetto 'One Country One Priority Product', programma quinquennale della Fao per la promozione di prodotti agricoli speciali con qualità e caratteristiche uniche. Significativi il ritorno della Corea del Sud, di aziende artigiane direttamente dalla Cina e della crescita dell'Indonesia. Dalle Americhe, tra le novità, c'è Panama con un gruppo di artigiani specializzati negli accessori moda, nel tessile, nella pittura e nella produzione del caffè. Tra i nuovi Paesi, Rwanda e Uzbekistan.

I temi

Artigiano in Fiera punta forte sulla promozione del biologico, vegano e senza glutine, dei prodotti naturali del "vivere bene”. Saranno infatti presenti 214 aziende con prodotti biologici, vegani e gluten free, per lo più certificati ufficialmente a livello nazionale e territoriale. Presso il padiglione 6 sarà presente un'area dedicata con 19 aziende specializzate. “Creatori di bellezza e di bontà è il tema che abbiamo scelto per focalizzare quest'edizione, ovvero per ribadire il protagonismo dei nostri artigiani che, per nove giorni, si ritroveranno in un'unica grande casa - spiega Antonio Intiglietta, presidente di Gestione Fiere spa -. Artigiano in Fiera è l'affermazione di una grande capacità creativa, fortemente radicata in storie e territori, rispettosa dell'umanità e della natura. Daremo particolare risalto a quei giovani artigiani che hanno scelto la strada di un mestiere meraviglioso e alle donne, la cui realizzazione imprenditoriale non è affatto scontata ancora oggi”.