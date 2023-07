Artemide: Sciopero a Pregnana Milanese per Aumento Salariale

Un’ora di sciopero venerdì prossimo e un’ora lunedì 31 luglio all’Artemide di Pregnana. Prosegue la mobilitazione dei 260 lavoratori dell’azienda di via Bergamo fondata nel lontano 1959 da Ernesto Gismondi e Sergio Mazza, che produce lampade da design conosciute in tutto il mondo. I lavoratori hanno già incrociato le braccia lo scorso 5 e 7 luglio, con un presidio di protesta davanti ai cancelli che ha convinto l’azienda a sedersi al tavolo della trattativa per discutere dell’aumento salariale e della continua politica di tagli e restrizioni da parte della direzione. L’incontro si è concluso con una fumata grigia, infatti non sono state accolte tutte le richieste delle Rsu. E per questa ragione l’assemblea dei lavoratori e il sindacato hanno proclamato altre due ore di sciopero.

"La direzione ha messo a disposizione 300 euro in welfare per sopperire alle difficoltà dei lavoratori e al mancato raggiungimento degli obiettivi del premio di risultato, ignorando però le richieste dei lavoratori di non togliere gli aumenti salariali del Ccnl attraverso l’assorbimento dei superminimi - fanno sapere le Rsu -. I lavoratori ribadiscono che a fronte delle difficoltà economiche subite lo scorso anno e a fronte dell’attuale valore elevato dell’inflazione ritengono insufficienti le risposte dell’azienda ed irrinunciabile la richiesta di non assorbire gli aumenti del Ccnl a partire da quello di giugno 2023. Dichiarano pertanto di voler continuare le proprie rivendicazioni con un primo pacchetto di ore di sciopero per il mese di luglio che continueranno poi dopo le ferie a settembre". Ro.Ramp.