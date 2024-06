Artem Uss, arrestato in Svizzera un aristocratico russo che avrebbe coordinato la fuga da Milano del figlio dell’oligarca

Un imprenditore di 54 anni residente in Svizzera e appartenente all’aristocrazia russa è stato arrestato lunedì mattina dai carabinieri del nucleo investigativo. Si chiama Dimitry Chirakadze ed è sospettato di aver aiutato Artem Uss, figlio di un oligarca russo vicino a Vladimir Putin, a fuggire dagli arresti domiciliari che stava scontando a Basiglio, vicino a Milano, per poi espatriare lungo la rotta balcanica e rientrare in aereo in Russia.

I fatti risalgono a marzo 2023 e alcuni aspetti della vicenda sono ancora da chiarire ma “le attività di indagine hanno consentito – si legge in una nota della Procura – di identificare il soggetto (Chirakadze, ndr) facente parte di un livello sovraordinato, da un punto di vista organizzativo, rispetto ai membri del gruppo che hanno materialmente favorito l’evasione di Uss”. Tradotto: sembra che l’aristocratico fosse una delle menti dell’operazione. Nelle prossime ore sarà interrogato dai magistrati italiani.

Dimitry Chirakadze fa parte della nobiltà russa in quanto discendente di un Granduca della Georgia. Nel 2008 ha fondato, insieme designer Aleksei Pelevin, il gruppo Pravo.ru, un media online russo specializzato in giornalismo legale che, nel giro di pochi anni, è riuscito ad aggiudicarsi la gestione della manutenzione dei servizi elettronici dei tribunali arbitrali.

Il cinquantaquattrenne risulta anche “compartecipe in numerose aziende russe unitamente a esponenti della famiglia Uss, anche con incarichi dirigenziali di vertice” tra cui nel capitale di una società mineraria russa di cui Artem è socio. Le indagini hanno scoperto anche che la moglie del nobile è titolare di quote della società che gestisce la struttura turistica di lusso, in Sardegna, riconducibile alla famiglia Uss e di un’imponente tenuta di caccia a Krasnojarsk, in Siberia, luogo di vacanza preferito di importanti funzionari russi, tra cui il governatore Alexander Uss, padre di Artem.

Il russo è accusato di aver monitorato l’esito della decisione della Corte d'Appello di Milano sulla eventuale estradizione di Uss negli Stati Uniti, in effetti sfavorevole all’uomo, di aver presenziato, nella fase organizzativa, ai principali incontri con i componenti della banda che ha garantito la fuga, di aver mantenuto costanti contatti con i familiari e incontrato in più circostanze i componenti della banda in territorio straniero.

Gli indizi di colpevolezza sono emersi dall’analisi del traffico telefonico (molteplici e di diverse compagnie telefoniche, anche di Paesi esteri), delle liste di imbarco di voli aerei che hanno permesso di riscontrare la sua presenza nelle diverse città, italiane ed estere, dove sono avvenuti gli incontri preparatori alla fuga.

I componenti del gruppo, spiegano gli inquirenti, “hanno utilizzato un’auto la cui targa non era clonata e che è stata fatta ‘ricomparire’ in una zona lontana dalla frontiera”, da cui “l’evaso è espatriato”. Inoltre, “forti dei contatti intrattenuti in Slovenia, hanno attraversato, il giorno stesso dell'evasione, la frontiera di Gorizia, hanno contattato una agenzia di noleggio auto e hanno condotto un'auto in Bosnia, un'altra auto in Serbia ed una terza auto in Slovenia”.

Questo arresto, coordinato dal pubblico ministero Giovani Tarzia, fa parte della seconda tranche dell’indagine sulla fuga di Uss che, nei mesi scorsi, aveva portato all’arresto di 6 persone. Lo scorso 20 gennaio, era stato catturato in Slovenia Matej Janezic, accusato di essere uno dei cinque componenti del commando che liberò Uss. Il 5 dicembre erano già finiti in manette il cinquantaduenne bosniaco Vladimir Jovancic alias “Vlado il Vecchio”, bloccato in Croazia, e il figlio ventiseienne Boris, intercettato e fermato a Desenzano. Adesso mancano all’appello i serbi Srdan Lolic e Nebojsa Ilic.

Secondo le ricostruzioni fatte dagli inquirenti, il blitz in cui Uss è stato fatto fuggire era stato preceduto da cinque sopralluoghi, effettuati tra la metà di febbraio e dieci giorni prima dell’azione, avvenuta il 22 marzo: a guidare le operazioni c’era Jovancic. Il commando lo ha liberato Uss dalla cavigliera elettronica che avrebbe dovuto tracciarne la posizione e lo hanno portato via in macchina.

Artem Uss era stato arrestato all’aeroporto di Milano Malpensa nell’ottobre 2022 perché su di lui pendeva infatti un mandato di arresto emesso dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per i reati di associazione criminale per frode ai danni dello stato, associazione criminale per violazione dell'International economic power act, associazione criminale per commissione di frode bancaria e riciclaggio di denaro, punibili con pene fino a 30 anni di reclusione.