Chi è Dmitry Chirakadze, il nobile russo maestro della fuga che fece evadere Uss

C’è un uomo dietro alla fuga di Artem Uss. Si chiama Dmitry Chirakadze, un aristocratico russo discendente di un Granduca della Georgia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il 54enne russo avrebbe in un primo momento monitorato l'esito della decisione della Corte d'Appello di Milano sulla eventuale estradizione di Uss (che stava scontando i domiciliari a Basiglio) negli Stati Uniti per poi contattare dei professionisti e organizzare l’evasione del discendente russo. Il tutto, rimanendo sempre in continuo contatto con la famiglia di Uss.

Chi è il maestro delle fughe

Aristocratico e uomo d’affari russo di 54 anni, discendente di un Granduca della Georgia, Chirakadze è un imprenditore. Co-fondatore del gruppo Pravo.ru che controlla il “sistema di giustizia elettronica”che “fornisce assistenza ai siti web dei tribunali russi”. Inoltre è un magnate dei media online e del giornalismo legale che partecipa al capitale di società della famiglia Uss.

È sposato con Lyubov Orlova, facoltosa donna russa, con la quale risulta gestire ulteriori numerosi e complessi asset aziendali e societari di rilevanza internazionale, in una parte dei quali sono coinvolti gli esponenti della famiglia Uss.

E proprio l’amore per la compagna è costato carissimo al 54enne che, infatti, è stato arrestato in mattinata all’aeroporto di Fiumicino, scalo dal volo di partenza da Olbia e quello di arrivo per la Svizzera. L’aristocratico russo, con ogni probabilità, si trovava in Sardegna proprio per fare visita alla consorte che sull’isola gestisce una importante struttura turistica di lusso.

Insieme alla moglie, Chirakadze, gestisce anche uno studio legale russo noto come uno dei principali specialisti nell'ottenere le decisioni necessarie presso la Corte Suprema e l'arbitrato di Mosca. La facoltosa donna russa sembra essere una figura chiave negli equilibri dell’indagine: da quanto emerge potrebbe essere proprio lei il collegamento tra la famiglia Uss e Chirakadze. La donna risulta essere proprietaria di un'imponente tenuta di caccia nel territorio di Krasnojarsk, in Siberia, luogo di vacanza preferito di importanti funzionari russi, tra cui il governatore Alexander Uss, padre di Artem.