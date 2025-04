Arte a Porta Nuova e modelli in scala per i non vedenti

L’artista Ramak Fazel rivolge il suo sguardo verso una porzione del cielo di Milano, città in cui ha vissuto tra il 1994 e il 2009, scegliendo piazza Alvar Aalto, a Porta Nuova, come punto di osservazione. È il progetto “All the Feels“, l’installazione pubblica affiancata da una mostra fotografica negli spazi interni di Volvo Studio Milano, in occasione di Milano Art Week e Milano Design Week.

L’installazione è un invito all’osservazione attraverso cinque visori in alluminio, rivisitazione dei cannocchiali panoramici, rivolti verso cinque elementi architettonici: Torre UniCredit, Bosco Verticale, Bam - Biblioteca degli alberi Milano, Palazzo Lombardia e Chiesa di San Gioachimo.

A cura di Galleria Viasaterna, è anche un’opera inclusiva: con la collaborazione con Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Onlus, sono stati posizionati modelli tattili in scala dei cinque edifici per coinvolgere persone non vedenti o ipovedenti. Un lavoro diventato realtà grazie al direttore del Laboratorio dell’Istituto dei Ciechi di Milano Aurelio Sartorio.

M.V.