Arrivano parcometri e strisce blu Pass da 300 euro per i residenti

In arrivo i parcheggi a pagamento. Ecco cosa cambia per i cittadini. Il tema dei parcheggi a Novate è sempre stato un punto dolente. Negli anni le diverse modifiche alla viabilità hanno portato via parecchi posti auto. I garage di vicolo San Protaso e via Roma sono sovente pieni e anche nei parcheggi davanti al cimitero di via Rimembranze (nella foto) e della ex Cifa è spesso difficile riuscire a parcheggiare. La situazione nei prossimi mesi potrebbe ancora peggiorare a fronte dei lavori che riguardano la riqualificazione di diverse zone della città. L’amministrazione comunale nel frattempo ha individuato un gestore di quello che sarà il nuovo “Piano della sosta”. Ad aggiudicarsi la gara é stata l’azienda S.I.S. , Segnaletica industriale stradale di Corciano in provincia di Perugia, che ha proposto un’offerta annuale di circa 100mila euro. Il contratto stipulato prevede una validità di 8 anni, oltre a un’eventuale proroga tecnica di sei mesi. Se saranno superate tutte le verifiche, l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio dovrebbe iniziare durante l’estate. I parcheggi a pagamento saranno applicati in via Bollate, via Matteotti, via Cascina del Sole, via Roma, via Vittorio Veneto, via Baranzate, via Rimembranze, via Cavour, via Portone, vicolo San Gervaso e Protaso, via Bertola, via XXV Aprile. I cittadini residenti avranno un pass per la prima auto e per le eventuali altre auto, si pagherà un pass di 300 euro annui. L’aspettativa dei cittadini è che vengano creati nuovi parcheggi, aree dove potere lasciare l’auto, che si trovi il modo di evitare che vengano intasate di veicoli le vie dove non verrà posizionato il parchimetro. Del piano della sosta si parla da oltre dieci anni. Davide Falco