Arriva la fermata tanto attesa: bus 327 alle 6.36

Tante lamentele e molte richieste: alla fine, il Comune è riuscito a ottenere una fermata in più dell’autobus della linea 327. Una necessità per numerosi lavoratori e altrettanti studenti che devono raggiungere altri territori vicini o scuole a Milano, ma che non avevano una fermata in zona Borgo dove abitano. Prima delle 7 del mattino, risultava impossibile riuscire a prendere un pullman per arrivare alle rispettive destinazioni, costringendo gli studenti più grandi e i lavoratori a prendere la macchina, aumentando così traffico e inquinamento. Finalmente, su richiesta del Comune, che ha condiviso con i cittadini l’urgente necessità sia di spostamento più agile sia di rispetto ambientale, Atm ha attivato una nuova fermata, variando il percorso della linea 324. La nuova partenza è a Cusago, in via Baggio e in direzione Bisceglie (fermata della M1) alle 6.36. La nuova corsa transita da Trezzano Borgo (fermata via Moronavia Reni) alle ore 6.45. "Abbiamo lavorato molto con gli uffici e Atm – spiega Cristina De Filippi, assessora alla Mobilità sostenibile (nella foto) – per ottenere la fermata in via Reni al mattino, in modo da consentire ai cittadini del quartiere di potersi spostare con i mezzi pubblici. È stato rivisto il programma di esercizio della linea 327 dal lunedì al venerdì e abbiamo finalmente ottenuto questa variazione, che può sembrare piccola, eppure era molto attesa e richiesta dalla cittadinanza". "Per realizzare una città sostenibile – aggiunge il sindaco Fabio Bottero – è essenziale che i cittadini abbiano a disposizione i mezzi per poter fare la propria parte. Per questo è importante investire sulla mobilità sostenibile. Ringrazio l’assessora De Filippi per la tenacia che ci ha consentito di raggiungere questo obiettivo importante".

Francesca Grillo