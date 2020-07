Milano, 14 luglio 2020 - Oltre 180 grammi di shaboo, che corrispondono a più di 1.800 dosi, e 377 grammi di ketamina sono stati sequestrati dal Nucleo Contrasto Stupefacenti della Polizia locale di Milano durante un'operazione che ha portato all'arresto di un cinquantaseienne cinese.

L'uomo, che era già tenuto d'occhio dagli agenti, è stato fermato mentre entrava nel portone e alla richiesta se avesse con sé degli stupefacenti ha consegnato un involucro di cellophane contenente una sostanza sotto forma di cristalli.

Durante una perquisizione in casa sua sono state ritrovate, in una valigia, altre sette bustine di cellophane trasparente con la stessa sostanza cristallina, per 181,6 grammi di shaboo, una delle droghe ritenute più pericolose per la salute e che crea fin da subito una fortissima dipendenza. Trovate altre otto bustine di cellophane con altra droga, probabilmente ketamina, per 376,9 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L'uomo aveva con sé 505 euro in banconote di diverso taglio.