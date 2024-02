Faida per il controllo dello spaccio a San Giuliano: risse e tentato omicidio. Arrestati tre uomini, altri due ricercati

Ci sarebbe una faida per il controllo dell'area di spaccio di San Giuliano Milanese dietro almeno due aggressioni che hanno rischiato di sfociare nel sangue. I carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e la Procura di Lodi hanno arrestato tre uomini dei cinque destinatari di un'ordinanza del gip lodigiano con le accuse, a vario titolo, di concorso in tentato omicidio, porto abusivo di armi e traffico illecito di droga.

Le indagini, condotte dai carabinieri e sviluppate attraverso attività tecniche di intercettazione telefonica, testimonianze, individuazioni fotografiche e analisi del territorio e delle immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno permesso di documentare una capillare attività di spaccio di cocaina e hashish, oltre ad una correlata violenta contrapposizione tra due fazioni per la spartizione e il controllo del territorio, culminata in due episodi di tentato omicidio, il primo commesso il 27 settembre 2023, l'altro nella notte tra il 30 novembre e l’1 dicembre dello stesso anno, quando una pattuglia dell'Arma passando in piazza Vittorio Alfieri ha soccorso tre uomini di 22, 39 e 32 anni feriti in uno scontro con l'utilizzo di armi da fuoco, coltelli e bastoni.

Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; una quarta persona è stata trovata in possesso di un revolver 44 magnum, carico e pronto all'uso, nascosto nella propria autovettura. Altre due persone sono state denunciate a piede libero per detenzione ai fini di spaccio, mentre altre 2 sono state segnalate all'Autorità prefettizia per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. In tutto sono stati sequestrati 157 grammi di cocaina e 75 grammi di hashish, in dosi preconfezionate. Nel corso delle perquisizioni a carico di ulteriori soggetti indagati, inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 16 mila euro in contanti.