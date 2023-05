Milano, un 15enne prende a pugni un 38enne per rubargli la catenina

Milano – Rapine e aggressioni nella notte a Milano. È stata una serata di superlavoro per le forze dell’ordine meneghine quella di ieri: un 19enne rapinato alla stazione Moscova della Metropolitana, furto dell’orologio per un 26enne in viale Monte Ceneri e un 38enne aggredito da un ragazzino di 15 anni per la catenina alla stazione Garibaldi.

Spray al peperoncino

Intorno a mezzanotte di martedì 23 maggio, alla stazione Moscova della MM2, un 19enne italiano è stato minacciato con lo spray al peperoncino da 3 nordafricani, secondo la descrizione fornita alla polizia di Stato, che gli hanno rubato due bracciali d’oro del valore di 800 euro.

Bottigliate in testa

Intorno alle 2.40 di questa notte un 26enne italiano, mentre si trovava in viale Monte Ceneri, zona Ponte della Ghisolfa, è stato aggredito con calci, pugni e un colpo di bottiglia alla nuca, da 2 nordafricani, stando alla descrizione fornita alla polizia, che hanno gli hanno rubato un orologio del valore di 500 euro e una collanina d’oro.

Pugni da un 15enne

La polizia ha infine arrestato per tentata rapina un 15enne algerino, irregolare sul territorio italiano e con precedenti. In piazza Freud, davanti alla Stazione Garibaldi, il ragazzo aveva aggredito a a pugni un 38enne italiano per rubargli la catenina d’oro che aveva al collo riuscendo a strappargli solo 4 ciondoli, del valore totale di 500 euro. Due li ha persi per strada nel tentativo di scappare e due gli sono stati trovati addosso dagli agenti quando lo hanno fermato e perquisito.