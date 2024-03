Milano, lavoravano sulle ambulanze nei casi gravi senza i titoli per farlo: l’esame era stato annullato per “irregolarità”

Per oltre 20 giorni, una cinquantina di soccorritori in forza sulle ambulanze di Milano hanno operato e sono intervenuti in casi gravi – come infarti, ictus e incidenti stradali – senza avere i titoli per farlo. E questo è successo perché l’esame che avevano sostenuto 20 giorni prima, organizzato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), cioè l’ente che coordina i soccorsi in tutta la regione, era stato falsato da “irregolarità” tali “che hanno compromesso l'integrità e l'equità del processo di valutazione”.

Ma partiamo dall’inizio. Chi lavora sulle ambulanze e si occupa dei casi più critici, i cosiddetti “codici rossi”, deve sostenere un corso di 120 ore di formazione e poi un complesso esame teorico e pratico. A Milano, l’ultimo di questi esami è avvenuto il 10 febbraio a Corsico, in piazza Papa Giovanni, e vi erano iscritte 58 persone. Circa una cinquantina di loro ha passato il test e da quel momento ha lavorato sulle ambulanze della città.

Qualcosa nella prova scritta o pratica, tuttavia, non era stato gestito regolarmente. Il 1 marzo, circa venti giorni dopo l’esame, i vertici di Areu hanno comunicato che l’esame era irregolare e che in Lombardia sono state sospese “fino a data da destinarsi” tutte le sedute di certificazione ad addetti del soccorso extraospedaliero. Il direttore dell’agenzia, Massimo Lombardo, ha comunicato la decisione a Croce Rossa, Croce Bianca, Faps, Fvs, A npas, Anas Lombardia e a tutte le altre strutture che in regione si occupano del servizio di soccorso e ambulanza.

All’esame, ha spiegato Lombardo, sono state riscontrate “irregolarità” tali “che hanno compromesso l'integrità e l'equità del processo di valutazione” motivo per cui la sessione “è stata annullata”. Questa, va detto, è stata una scelta drastica e senza precedenti negli ultimi vent’anni. Areu ha fatto sapere di aver “attivato gli approfondimenti necessari per verificare e permettere la riattivazione delle sessioni entro fine mese”, ma non ha commentato le irregolarità.

Le conseguenze di questa vicenda, però, vanno ben oltre il fatto che degli operatori non preparati hanno servito sulle ambulanze milanesi. Il punto è che la sospensione immediata di ogni seduta di certificazione blocca il turnover dei soccorritori, con il rischio di lasciare sguarniti dei turni di lavoro. Per il momento, i corsi continueranno, ma chi frequenta le attività formative “non potrà entrare in servizio”.