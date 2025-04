Arese, sos trasporto pubblico. La metrotranvia non si farà: costa troppo, non ci sono soldi

La metrotranvia di collegamento tra l’area ex Alfa Romeo di Arese, Lainate, la stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese e Mind in corrispondenza della fermata ferroviaria e metropolitana di Rho-Fiera, non si farà. L’infrastruttura di trasporto pubblico, prevista nell’Accordo di Programma per le aree ex Alfa Romeo è stata accantonata. Motivo? L’opera costa troppo e non ci sono i finanziamenti per realizzarla. Lo ha deciso ieri mattina il Collegio di Vigilanza nel corso della seduta che si è svolta a Palazzo Lombardia alla presenza dell’assessore regionale a Enti locali e programmazione negoziata, Massimo Sertori, dei sindaci di Arese Luca Nuvoli, di Lainate Alberto Landonio e di Garbagnate Milanese Davide Barletta e della consigliera della Città Metropolitana di Milano delegata alle infrastrutture e metrotramvie Daniela Caputo. All’ordine del giorno c’era la programmazione degli interventi di trasporto pubblico.

In base a quanto previsto nell’Accordo integrativo del marzo 2023 era stato stanziato un importo pari a 2,5 milioni di euro per la progettazione della metrotranvia. Ma le cose sono cambiate. "In seguito alla verifica delle ipotesi possibili, le amministrazioni, di comune accordo con Regione Lombardia e Città Metropolitana, hanno unanimemente condiviso l’opportunità di rivalutare la migliore opzione di un trasporto pubblico efficace, abbandonando l’iniziale idea di un’infrastruttura metrotranviaria, valutando inoltre le più recenti tecnologie disponibili in tema di sostenibilità ambientale". Insomma metrotranvia archiviata, ora si riparte da zero per definire un sistema di trasporto pubblico con costi e impatti più sostenibili. "Confermiamo la volontà di dare attuazione alle previsioni dell’Accordo di Programma - dichiarano i sindaci - cercando soluzioni alternative alla metrotranvia per dotare l’area di un’efficace linea di trasporto pubblico che possa collegare Lainate alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese, i tre comuni con l’area Mind con l’attestazione ferroviaria a Garbagnate Milanese".