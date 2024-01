Arese, rompe il vetro di un’auto con un’ascia. Arrestato

Arese, 30 gennaio 2024 – Ormai è consuetudine fare i conti con furti in auto, finestrini spaccati e vetture “cannibalizzate”, non solo a Milano (dove si verifica il 57% dei casi) ma anche in provincia.

Uno degli ultimi episodi si è verificato ad Arese dove il proprietario di un Hummer ha allertato gli agenti dopo aver sentito rumori provenienti dalla propria vettura.

Quando sono arrivati i militari su luogo, hanno fermato un uomo libico di 50 anni trovato in possesso di un'ascia. È stato quindi arrestato per il possesso dell'arma oltre che per tentato furto.