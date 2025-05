Arese diventerà la città del baskin. Il sogno dopo il progetto-pilota

Il baskin sbarca ad Arese. Nei giorni scorsi si è svolta una partita dimostrativa nella palestra della scuola media Silvio Pellico.

L’iniziativa, promossa dall’istituto comprensivo Europa Unita, dal Gso don Bosco di Arese e dalla squadra Baskin Junior del Basket di Corsico, ha come obiettivo quello di radicare il “basket senza barriere“ in città. "Grazie all’entusiasmo dei ragazzi, all’impegno della scuola e alla passione della società sportiva, si aprono prospettive concrete per nuove opportunità di sport inclusivo.

L’appello alle istituzioni, famiglie, associazioni è di continuare a sostenere questa sfida: perché ogni canestro realizzato su quel parquet è un passo verso una comunità più inclusiva e fiduciosa nel valore dello sport progettato per tutti – commentano il dirigente del settore basket del Gso don Bosco Arese, Angelo Pavesi, e l’insegnante Alexy Valet –. Chissà che la partita dimostrativa non possa essere un passo decisivo verso l’istituzione stabile del Baskin ad Arese in futuro, inserendo la città tra i 200 primi Comuni italiani ad aver abbracciato questo nuovo sport inclusivo".

Sul parquet si sono sfidati dieci alunni della scuola media che giocano a basket nella squadra di casa e 14 atleti con disabilità del Corsico Basket.

"I ragazzi si sono messi in gioco cercando l’equilibrio tra il desiderio di mettere in mostra le proprie competenze tecniche individuali e l’attenzione alla diversità dei propri compagni di squadra le cui capacità erano sicuramente molto diverse da quelle abitualmente presenti nelle loro partite di pallacanestro", concludono gli organizzatori.

Ro.Ramp.