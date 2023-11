Aree ex Marelli e Gabbioneta, obiettivo rinascita

Continua la progettazione dell’ex Gabbioneta: gli uffici tecnici hanno rilasciato il parere preliminare per la riconversione del comprensorio ex produttivo, dismesso ormai da quasi 10 anni. Sulle aree ex Marelli, invece, l’Amministrazione sta aspettando la convocazione del tavolo di vigilanza dopo che lo scorso anno i vecchi terreni industriali sono stati acquisiti da un nuovo fondo immobiliare. Infine, giovedì 23 novembre UniAbita presenterà gli interventi in corso: dal completamento dell’ambito di Cascina Gatti alle residenze di via Boccaccio fino alla trasformazione del cinema Elena in un complesso abitativo con un progetto che ha visto più di un passaggio in commissione paesaggio. A fine mese ci sarà anche una commissione consiliare sugli edifici dismessi per un aggiornamento sulle riconversioni in atto. La.La.