Area C, rincaro del biglietto e meno soste: “Però non migliorano i servizi, siamo furiosi”

Lunedì 30 ottobre, scatta l’aumento del ticket per entrare in Area C: da 5 euro a 7,5. Per i veicoli di servizio, da 3 a 4,50. E i residenti, a partire dal 43esimo ingresso nel 2023, pagheranno 3 euro. Dal 2024, invece, avranno a disposizione 50 transiti gratuiti annuali.

Cosa ne pensano i milanesi e chi arriva da fuori città? "Un incremento esagerato" per tutte le persone interpellate in strada, automobilisti e non. Uno solo si dice "del tutto favorevole": Alberto Martinez, turista messicano di 25 anni. "Una politica in linea – spiega – con quella delle altre grandi città europee che puntano a tenere lontane le auto private dal centro".

Ma chi varca quotidianamente i confini della Cerchia dei Bastioni per lavoro o abita nel cuore della città, la pensa in altro modo. "Giusta la politica anti inquinamento – evidenzia Daniela Ricciardi – ma perché deve essere solo a carico dei cittadini? Non solo. Io sono furiosa per essere stata costretta a vendere la mia auto “troppo inquinante“: un diesel euro 5 che avrebbe potuto ancora percorrere più di 100mila chilometri".

Tanti si interrogano anche sull’efficacia di Area C contro lo smog: "È solo un’altra tassa", il pensiero di Lavinia Savorelli. Per Francesca Bogo "questi aumenti avranno un impatto pesante su più categorie, per esempio sui lavoratori autonomi che forniscono merce". Ursula Giustina aggiunge che "non è giusto per i residenti avere un numero limitato d’ingressi e, per chi arriva da fuori, occorre studiare un piano diverso, con agevolazioni per parcheggiare ai confini e per prendere i mezzi pubblici".

Tanti puntano il dito sul fatto che "all’aumento del ticket non corrisponda un miglioramento dei servizi. I mezzi pubblici sono efficienti ma non a tutte le ore". Non solo: " È peggiorata anche la sicurezza – dice Sara Della Monica –. E la bici o il monopattino, non sono adatti a tutti".

Michele Di Marzo, ottantunenne, si sposta "con i mezzi pubblici che a Milano sono eccezionali. Però un ticket da 7,50 euro per Area C è troppo caro. Penso a chi fatica a camminare e deve andare in ospedale per una visita". Ma lo preoccupa soprattutto il provvedimento che scatterà domani nella Cerchia dei Bastioni: per garantire la rotazione dei posti, la sosta a pagamento sarà consentita due ore al massimo: "Altro disagio per i lavoratori".