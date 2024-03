Area 51 sarà dedicata a lei: "Offriva a tutti un’occasione per svoltare e riscattarsi"

“Area 51“ ricorderà per sempre Enza, il punto di riferimento del Sert. L’officina della solidarietà di viale Lombardia sarà intitolata a Vincenza Magro. Così hanno deciso i ragazzi dell’associazione di promozione sociale onlus il cui primo obiettivo è combattere la droga. Il loro modo per rendere perenne il ricordo di chi ha concretamente contribuito a far cambiare strada a molti “ragazzi fuori“. "Molti di noi sono stati seguiti o erano seguiti da Enza – raccontano i volontari –. Non sappiamo se le dedicheranno una via o una piazza, lo meriterebbe. Noi le faremo preparare una targa e Area 51 sarà intitolata a lei". Un viaggio quello di Area 51 che parte da lontano: nel 2017 l’officina meccanica dove lavorano alcuni ragazzi recuperati dalla strada venne chiusa causa sfratto.

Molti di loro erano e sono ex detenuti, con alle spalle vicende giudiziarie in alcuni casi ancora aperte. Per loro quella era una casa. Non si rassegnarono e dopo una serie di proteste e varie iniziative riuscirono a riaprire in viale Lombardia. Poche settimane prima del Covid e della pandemia. Allora l’officina si trasformò in centro di aiuto, raccogliendo generi di prima necessità e distribuendoli a tutti coloro ne avevano bisogno. Ancora oggi i ragazzi di Rozzano aiutano centinaia di famiglie con pacchi alimentari. In viale Lombardia arrivano tutti e tutti trovano un aiuto: senza formalità o procedure burocratiche. Il motto è "Se vengono da noi hanno bisogno". All’interno è anche presente uno sportello legale seguito dall’avvocato Luigi Della Sala. Molte persone in carico al Sert e seguite da Enza sono arrivate ad Area 51 in misura alternativa e affidamento terapeutico.