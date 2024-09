Apre un altro super: e sono tre

Tre nuovi supermercati in meno di un chilometro di strada che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti sul territorio intorno a Cassano d’Adda. Piano piano la grande distribuzione invade la città.

Dopo l’apertura della Lidl è attesa infatti per i primi giorni di ottobre quella dell’Iperal. Due strutture commerciali sorte in via Milano affiancate lungo pochi metri che si aggiungono al Famila, supermercato presente a meno di mille metri di distanza. Si avvia, dunque, alla conclusione la riqualificazione dell’area che un tempo ospitava il Comando della compagnia dei carabinieri trasferito nel Comune di Pioltello nel 2021, riportando così indietro agli anni ‘70 la città di Cassano d’Adda, con la sola presenza sul territorio della Tenenza dei carabinieri.

L’apertura dell’Iperal, nuovo supermercato arrivato in città, era stata annunciata da più persone per il 24 settembre, spostata poi - qualcuno lo aveva sostenuto - nel mese successivo di ottobre a causa dei parcheggi interrati allagati dalla forte pioggia di questi giorni. Sembrava infatti che alcuni lavori di ripristino avessero fatto slittare l’inaugurazione. E invece nulla di tutto questo, annunci bollati come fake news dall’ufficio stampa del supermercato Iperal che ha precisato: "In realtà la data dell’avvio delle attività è la stessa da mesi, non ci sono stati degli slittamenti sul giorno di apertura. Sulla questione allagamenti dei parcheggi poi, non abbiamo avuto nessuna comunicazione in merito dal cantiere".

Un chiarimento che trova conferma anche nella dichiarazione del primo cittadino di Cassano d’Adda Fabio Colombo: "Mai stata in programma per settembre l’apertura dell’Iperal. Da mesi ci è stata comunicata la data del 2 ottobre". Preoccupa d’altra parte il futuro del commercio locale con negozi di vicinato che si trovano a dover abbassare le saracinesche. Il sostegno dei cittadini non manca, ma si limita spesso alla sola difesa verbale. A voce, infatti, si dicono tutti contrari alla chiusura, ma poi nella realtà, talvolta scelgono di fare acquisti altrove ignorando le botteghe sotto casa.

Stefano Dati