Appello bipartisan "Più alloggi a edilizia sociale"

L’assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, ha confermato ieri in commissione di aver chiesto a Fs Sistemi Urbani di "aprire un confronto per valutare l’incremento di alloggi a prezzi accessibili, a canone concordato, convenzionato e housing sociale" nell’ambito del maxi-progetto di sviluppo immobiliare sull’ex scalo Farini. La quota ipotizzata del 77% di futuri alloggi sull’area che dovrebbero rimanere a edilizia libera, quindi con prezzi da libero mercato, secondo consiglieri di maggioranza e opposizione è però eccessiva in una città dove è esploso il problema del costo della casa. "Un fatto politicamente inaccettabile – ha spiegato Enrico Marcora (FdI) – in questo modo si rischia di creare opportunità non per i cittadini ma solo per i grandi fondi immobiliari". Anche Gabriele Rabaiotti, della lista Sala, ha sollevato la questione: "Al netto dello sforzo dell’assessore Tancredi, sull’ex Scalo Farini bisogna fare di più per aumentare la quota di edilizia sociale". Considerazioni alle quali ha replicato l’assessore, durante la seduta della commissione consiliare per fare il punto sui progetti Scalo San Cristoforo e Scalo Farini. "Dobbiamo stare attenti alla fattibilità finanziaria, perché se alziamo troppo l’asticella rischiamo di avere una gara deserta. L’unico modo per aumentare considerevolmente la quota di edilizia sociale sarebbe un importante contributo pubblico, ma questo non può arrivare dal Comune. Servirebbe una politica della casa a livello nazionale e regionale". A.G.