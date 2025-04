Giubileo a Roma ed Expo a Osaka: l’app DinDonDan in aiuto dei fedeli alla ricerca di una messa

Milano, 15 aprile 2025 – Siete in vacanza o in viaggio e volete nutrire il vostro spirito? Oppure avete raggiunto una delle due sedi dei grandi eventi del 2025, Roma (Giubileo) e Osaka (Expo), e siete in cerca di una chiesa per assistere alla messa domenicale?

Bene, DinDonDan è l’applicazione che fa per voi. Nata a Milano nel 2018 e già diffusa in oltre 36 Paesi, DinDonDan è il servizio gratuito online che aiuta a trovare le Messe in modo semplice e immediato.

Lo sbarco in Giappone

Dopo essere stata scelta come strumento ufficiale per il Giubileo 2025 a Roma, DinDonDan supporta ora anche il padiglione della Santa Sede a Expo Osaka 2025, offrendo assistenza a tutti i visitatori dell’Esposizione Universale. Una collaborazione resa possibile grazie al rapporto con il dicastero per l’Evangelizzazione del Vaticano.

A Roma come a Osaka, i milioni di visitatori potranno accedere in tempo reale agli orari delle Messe, con i dati del territorio già disponibili. Un aiuto concreto per turisti e pellegrini in arrivo da tutto il mondo, grazie anche alla traduzione della app in 10 lingue. DinDonDan sarà consultabile anche online nella sezione “Orari Messe” del sito ufficiale del Padiglione della Santa Sede, così come già avviene sul portale del Giubileo 2025.

I contenuti della app

Lanciata nel 2018 da un gruppo di giovani milanesi, DinDonDan ha oggi oltre 500.000 utenti mensili e permette di consultare facilmente gli orari delle Messe festive e feriali, le confessioni e l’apertura delle chiese. Disponibile su App Store, Play Store e su www.dindondan.app, offre un’interfaccia intuitiva e una mappa interattiva per localizzare le chiese più vicine.

“Siamo felici che DinDonDan possa contribuire a due grandi eventi globali nello stesso anno: il Giubileo ed Expo Osaka” commenta Federico, cofondatore dell’app. “È un segno della fiducia ricevuta e dell’importanza di mettere la tecnologia al servizio delle persone”, aggiunge Alessandro, l’altro cofondatore.

DinDonDan è uno strumento partecipativo: ogni utente può segnalare modifiche o inserire nuove chiese, contribuendo così a mantenere una rete di dati aggiornata e utile per tutti. Dopo la collaborazione con il Giubileo, questa presenza a Expo Osaka rappresenta un ulteriore passo nella missione di DinDonDan: mettere le tecnologie digitali al servizio delle persone e della Chiesa e rendere la partecipazione alla messa più accessibile, ovunque nel mondo.