Esce con il pattino a 85 anni per cercare delle cozze e non rientra: trovato cadavere sugli scogli

Milano – Tragedia a Bellaria (Rimini), sulla riviera romagnola: un anziano turista milanese di 85 anni è stato trovato morto sugli scogli dopo che nella serata di ieri, lunedì 31 luglio, era uscito per raccogliere delle cozze.

L’allarme è scattato intorno alle 20: l’anziano era uscito con un pattino verso le 18 e si era allontanato dalla riva per cercare delle cozze. Non vedendolo più rientrare la sua badante ha lanciato l’allarme e subito sono scattate le ricerche.

La Capitaneria di porto ha setacciato il litorale: il pattino è stato trovato quasi subito, ma bordo non c’era nessuno. Poco dopo, sugli sogli è stato individuato il corpo dell’anziano. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per l’85enne non c’è stato niente da fare. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.