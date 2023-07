Anziani in Telecyclette, Progetto dell'Università San Raffaele contro l'isolamento

Anziani in telecyclette, collegati con i nipoti o gli amici in bicicletta, per pedalare contro l’isolamento. Il progetto nasce dall’Università Vita-Salute San Raffaele ed è stato presentato ad Amsterdam da Claudio de’Sperati, professore di Psicobiologia e Psicologia fisiologica. Finanziato dalla Fondazione Velux Stiftung di Zurigo, è quadriennale, ha come capofila l’Università San Raffaele ed è svolto in cooperazione con l’Università di Aalborg (Danimarca) e con la Statale di Milano. L’obiettivo è introdurre un nuovo modello di riabilitazione per gli anziani ricoverati nelle Rsa (in alto la foto scattata nella Rsa San Giuseppe di Milano dall’associazione Monte Tabor). Si prende spunto dai sistemi di ciclismo indoor con realtà virtuale: un sistema di telecomunicazione mette in dialogo la cyclette con una bici reale. Indossando un visore di realtà virtuale immersiva, montato su un caschetto, l’anziano viene proiettato sulla bicicletta pedalata da una persona in carne ed ossa che a sua volta ha una videocamera, con una panoramica di 360 gradi, connessa, in tempo reale, tramite una rete mobile 5G, al sistema di realtà virtuale. Microfono e altoparlante permettono anche la conversazione e l’ascolto dei rumori. Nello step successivo l’anziano potrà anche controllare velocità e direzione della bici, grazie a un sistema meccatronico di controllo da remoto, per cui è già stata depositata una domanda di brevetto, del quale sono co-titolari UniSR e Fondazione Cariplo, in virtù del finanziamento con cui quest’ultima ha sostenuto l’avvio progettuale. Gli eventuali primi proventi saranno investiti per il 50% in attività di ricerca in questo ambito, secondo una gestione etica del brevetto, per finalità sociali. Si.Ba.