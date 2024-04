Anziani derubati vicino ai bancomat. In trappola la banda del "ketchup"

I ladri seriali se ne inventano sempre una. Le più note tecniche di raggiro restano quelle della richiesta di informazioni o del foglietto sul tavolo per far sparire il cellulare. Ora ne va aggiunta un’altra: quella del ketchup. L’hanno intercettata qualche giorno fa gli specialisti dell’Antiborseggio della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Michele Scarola, che mercoledì scorso hanno arrestato per furto aggravato in concorso cinque colombiani, di cui tre uomini di 24, 29 e 40 anni e due donne di 25 e 41 anni. Gli investigatori in borghese, impegnati in mattinata in un servizio anti-furti a Porta Venezia, si sono imbattuti in piazza Oberdan in un gruppo di persone di origine sudamericana che si stava spartendo le banconote appena tirate fuori da un portafogli, poi gettato in un cestino dei rifiuti. Subito dopo, i cinque si sono incamminati verso viale Regina Giovanna, fermandosi vicino a un istituto di credito di piazza Santa Francesca Romana: lì hanno notato un anziano al bancomat e hanno provato, senza riuscirci, a sfilargli il portafogli dalla tasca. A quel punto, è scattato il blitz in flagranza dei poliziotti, che hanno fermato tutti i componenti della gang.

Nel portafogli buttato nella spazzatura c’erano i documenti di un settantenne italiano, che è stato subito contattato e invitato a presentarsi in Questura per sporgere denuncia. In via Fatebenefratelli, ha raccontato che poco prima era stato derubato in piazzale Gobetti, vicino alla stazione Lambrate: in particolare, l’uomo ha riferito di essere stato colpito alla schiena da una sostanza liquida di colore rosso, verosimilmente ketchup, dopo aver prelevato 200 euro. Appena si è girato, si è trovato davanti una coppia che ha finto di aiutarlo. Al momento dei saluti, però, si è accorto che gli mancava il portafogli. L’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha restituito la dinamica del blitz; e all’interno della borsa della quarantunenne sono state trovate alcune bustine di ketchup.

N.P.