Antichi mestieri. Li insegna Iper

Iper La grande i, una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della grande distribuzione organizzata e parte del Gruppo Finiper Canova, presenta “Mestieri in Crescita“, l’innovativo progetto di formazione in aula e sul campo nella grande distribuzione organizzata, ideato per trasmettere alle nuove generazioni le competenze nei principali mestieri della tradizione. “Mestieri in Crescita“ mira a formare giovani, anche senza esperienza, in settori chiave dei reparti freschi tradizionali come macelleria, pasticceria, pescheria, panetteria, pizzeria, gastronomia, salumi e formaggi, ristorazione, cucina e somministrazione. Un elemento distintivo del progetto è l’assunzione diretta con l’azienda sin dal primo giorno della formazione per offrire ai partecipanti l’opportunità concreta di entrare nel mondo del lavoro e ricevere da subito una retribuzione. Inoltre, al termine del percorso formativo, ai partecipanti potrà essere offerto un consolidamento della posizione lavorativa. Il percorso formativo, della durata di 12 mesi, si distingue per l’approccio completo e innovativo: alterna momenti di formazione teorica presso la Scuola dei Mestieri di Iper La grande i a sessioni pratiche direttamente nei punti vendita. Il progetto “Mestieri in Crescita” ha già visto l’avvio dei corsi di macelleria e pasticceria a giugno e ottobre. A novembre si è tenuta la seconda edizione del corso di macelleria e nei prossimi mesi l’offerta formativa si amplierà ulteriormente con l’apertura di nuovi percorsi dedicati ad altri reparti dei freschi tradizionali. Per candidarsi e conoscere ulteriori dettagli sul programma “Mestieri in Crescita“ è possibile visitare il sito internet ufficiale del progetto www.iper.it/lavora-con-noi/mestieri-in-crescita.