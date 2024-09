Anteprima di “Oltre il vento”, viaggio tra poesia e pittura

La bellezza salverà il mondo. Ne è convinta la peschierese Carla Bruschi (nella foto), nota pittrice ed esponente politica cittadina, che l’ha celebrata in tutte le sue forme attraverso le immagini del libro “Oltre il vento“, un viaggio fra poesia e pittura redatto in collaborazione con Massimo Pezzoni ed edito da Kad Kreative Art Design sotto la direzione editoriale di Karine Aivasian. L’opera sarà presentata in anteprima oggi a Matera in occasione della settima edizione della mostra d’arte collettiva, con opere provenienti da tutto il mondo, “Premio ModArt Exhibition“, una rassegna che quest’anno celebra la figura femminile attraverso la collettiva “Donne in Trasform-Azione“.

Carla Bruschi, artista di fama internazionale che ha fatto della rappresentazione delle emozioni umane e delle sfide della società contemporanea il fulcro del suo lavoro, ha esposto le sue opere in importanti gallerie nazionali ed europee, partecipando a eventi prestigiosi come la Biennale di Venezia, la Borsa di Milano e la Camera dei Deputati, ottenendo numerosi riconoscimenti, tra cui un encomio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Massimo Pezzoni, milanese residente a Peschiera, è un poeta dalla profonda sensibilità, conosciuto per la sua capacità di esplorare temi legati all’amore, alla spiritualità e alla vita quotidiana. "Quest’opera - ha spiegato Bruschi - è molto più di un semplice libro. Si tratta di un autentico viaggio emotivo e sensoriale, dove le poesie di Massimo si intrecciano armoniosamente con le mie opere pittoriche creando una narrazione potente e coinvolgente. Questa fusione tra parola e immagine permette di esplorare le profondità dell’animo umano, nel tentativo di toccare corde emozionali che parlino direttamente al cuore del lettore".

Uno degli aspetti più significativi di “Oltre il vento” è che l’intera squadra che ha contribuito alla sua realizzazione è composta da professionisti di Peschiera Borromeo e San Donato Milanese, fra cui, oltre a Karine Aivasian, Giorgio Aureli per il progetto grafico, Angelino Gentile per le fotografie e Giulio Carnevale Bonino per i testi. "Una collaborazione - ha confermato Bruschi - che dimostra come il talento e la passione per l’arte e la cultura possano fiorire in un contesto locale, portando alla creazione di un’opera dal respiro nazionale e internazionale".Valeria Giacomello