Campionessa di “Ragioneria“. Studentessa del Parini conquista il titolo italiano

La campionessa italiana di Amministrazione, Finanza e Marketing - ex Ragioneria - è una studentessa del Giuseppe Parini di Lecco. Si chiama Giada Livi, ha 17 anni, abita a Cremella e frequente la quarta superiore al Giuseppe Parini di Lecco appunto, indirizzo Afm, sezione A. Giada ha vinto la Gara nazionale di Amministrazione, Finanza e Marketing che si è svolta a Piazzola sul Brenta, una gara di due giorni, durante la quale ha dovuto affrontare diverse prove e confrontarsi con altri 38 compagni e compagne di tutta Italia. Economia aziendale, materia regina del suo corso di studi, Inglese, Diritto, e Economia politica sono stati il “terreno di gioco“. "Indipendentemente dall’esito, sarei stata comunque felice dell’opportunità che ho avuto", assicura Guada, che da brava sportiva dilettante – gioca a pallavolo nella Besanese – ha fatto proprio il motto decoubertiniano "l’importante è partecipare". Certo, se poi si vince, come nel suo caso, "tanto meglio". Per Giada tuttavia è solo l’inizio, non solo perché ora deve affrontare la quinta superiore e quindi l’esame di maturità, ma perché l’aspetta il test per potersi iscrivere all’Università Luigi Boccini di Milano una volta diplomata. "Vorrei frequentare un corso di laurea in Economia e management o in Economia e finanza in lingua inglese", ha le idee ben chiare Giada. In qualche modo è una "predestinata", perché è la stessa strada intrapresa a suo tempo pure da suo papà Daniele. "Anche lui ha fatto lo stesso percorso, si è diplomato in un indirizzo economico e poi si è laureato alla Bocconi – racconta Giada -. Mi ha trasmesso fin da quando ero piccola l’idea che fosse importante investire nello studio e nella formazione e l’interesse per le materie economiche". La prossima Gara nazionale, nel 2026, si svolgerà proprio al Giuseppe Parini.

Daniele De Salvo