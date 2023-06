Andrea Tombolini, riconosciuto capace di intendere e di volere, sceglie rito abbreviato

Andrea Tombolini è stato riconosciuto dalla perizia psichiatrica come capace di intendere e di volere quando, il 27 ottobre dell’anno scorso, entrò nel Carrefour di Assago, afferrò un coltello e si scagliò contro sei persone, uccidendo il cassiere Luis Fernando Ruggieri. Ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato, con lo sconto di un terzo sulla pena, per l’accusa di omicidio, tentato omicidio e lesioni. Tombolini nei mesi scorsi è stato trasferito dal reparto di psichiatria del San Paolo di Milano in una comunità protetta in regime di domiciliari. Tra i feriti, per i quali vengono contestate le lesioni, anche il calciatore del Monza Pablo Marì.