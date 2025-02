Andrea, talento giovane di Cernusco: "Vorrei suonare con Ultimo e Lazza"

A soli quindici anni, Andrea Corrado, giovane talento della musica, ha già impressionato per la sua straordinaria capacità compositiva. A fine 2024 il liceale di Cernusco ha pubblicato il primo album di brani originali al pianoforte: "Nuvole". Raccoglie sei inediti che sono però un’unica storia. Inizia con "Guardando la pioggia", finisce con "Notte", in mezzo il racconto "della gioia di scoprirsi ancora vivi proprio quando si credeva di aver perso tutto - spiega l’artista -. È la storia di una persona che dopo una tempesta in mare aperto naufraga e si salva. Felice riscopre la bellezza della vita guardando anche un semplice volo di rondini". "Sei brani da ascoltare uno dopo l’altro, senza interruzioni", suggerisce Andrea. Che ha le note nel sangue, i primi passi nel campo a 12 anni alla Ricordi Music School, un percorso che si è rivelato subito promettente. Un anno fa è passato sotto l’ala del maestro Massimo Albanese e della sua Accademia della musica. Entrambe le scuole sono in città. Una passione che non ha impedito all’adolescente di proseguire gli studi, frequenta lo scientifico scienze applicate al Guglielmo Marconi, a Gorgonzola. I primi a credere in lui sono stati i genitori: mamma Maria Anna e papà Domenico. Il fan più sfegatato è il fratellino Matteo. Un talento che non passa certo inosservato, Andrea Corrado ha dato vita a melodie molto evocative che rivelano già un’anima musicale raffinata. "Molti non si aspettano che un ragazzo della mia età possa scrivere pezzi di questo tipo - dice -. A me, invece, viene naturale. Penso sempre alla musica, comporre è una gioia immensa. Vorrei che nella mie melodie ci fosse sempre amore. Amore per la vita e per le persone". Parole che toccano nel profondo, rivelando un animo capace di mettersi a nudo sul pentagramma. E proprio d’amore è pieno il prossimo singolo su cui sta già lavorando e del quale non svela nulla. Salvo che coltiva il sogno di poterlo suonare anche accanto alle grandi star del cuore: "Ultimo e Lazza continuano a sorprendermi. Mi ci ritrovo molto". "Nuvole", uscito a fine 2024, è disponibile in formato digitale su tutte le principali piattaforme di streaming musicale, tra cui Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon Music e YouTube.