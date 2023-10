Andrea Giambruno e i fuorionda di Striscia la Notizia, procedimento disciplinare dell’Ordine dei giornalisti

Milano – Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, è stato segnalato dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia al proprio Consiglio di disciplina territoriale in merito ai fuorionda del tg satirico Striscia la Notizia. Giambruno, 42 anni, è giornalista pubblicista dal 2014.

Al centro della segnalazione le frasi e gli atteggiamenti del conduttore di “Diario del Giorno” su Rete4 rivolte alle colleghe e collaboratrici in redazione. Nei fuorionda resi noti da Striscia, in particolare, sono stati rilevati atteggiamenti che violerebbero il codice deontologico.

Le parole pronunciate da Giambruno gli sono valse finora, la sospensione – concordata con Mediaset – dalla trasmissione e la fine della relazione con Giorgia Meloni, che durava dal 2014 e dalla quale è nata una bambina, Ginevra, che oggi ha 8 anni.

Giambruno è già stato oggetto di una segnalazione da parte dell’Ordine per le parole pronunciate, questa volta in onda, su un caso di violenza sessuale: “Se vai a ballare – disse durante la trasmissione – hai tutto il diritto di ubriacarti, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche, perché poi il lupo lo trovi”.