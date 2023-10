Andrea Giambruno, chi è l’ex compagno di Giorgia Meloni: dall’infanzia brianzola all’ascesa in Mediaset

Monza, 20 ottobre 2023 – “Giornalista. Volto Mediaset. Papà di Ginevra. Compagno di Giorgia". Andrea Giambruno, nato a Milano nel 1981, cresciuto in Brianza, conduttore di Studio Aperto dal 2020, il Tg di Italia 1, si presenta ancora così su Instagram (il suo account è privato). Dopo quasi dieci anni di vita insieme, è ufficialmente finita la relazione tra lui e Giorgia Meloni. La premier ha dato la notizia attraverso un post sui social network.

Chi è Andrea Giambruno

Andrea Giambruno (42 anni), ha studiato e si è diplomato al liceo scientifico statale Frisi di viale Sempione a Monza, dove ha vissuto per diverso tempo, laureandosi poi in Filosofia all'Università Cattolica del capoluogo meneghino. Ha iniziato la sua avventura professionale negli studi di Telenova, il primo giorno davanti alle telecamere dell’emittente locale milanese, “a 22 anni mentre ancora studiavo all’università”. Poi il passaggio a Mtv.

Nel 2009 il grande salto nel Gruppo Mediaset, dapprima come autore televisivo per i programmi quali Quinta Colonna, Matrix, Mattino Cinque e Stasera Italia, poi come volto di Tgcom 24 e Studio Aperto. In questo momento conduce la rubrica di approfondimento politico e d'attualità "Tg4 – Diario del giorno".

Da Milano alla Capitale

Il primo incontro con la leader di Fratelli d’Italia nel dietro le quinte di “Quinta colonna” nel 2015 a Milano. Dopo poco più di un anno, i due annunciano la nascita di Ginevra, a settembre 2016. Nel periodo della dolce attesa di Giorgia Meloni, costretta a un continuo pendolarismo tra Roma e la città di Teodolinda i giornali di gossip avevano ipotizzato che futuri genitori stessero cercando casa a Monza.

Avviene, invece, il contrario, quando la compagna è diventata Presidente del Consiglio il giornalista si è trasferito a vivere a Roma per restare più vicino alla figlia. Fedele alle sue radici lombarde, Giambruno per le ultime elezioni regionali è tornato a votare in Brianza. Ad immortalarlo a Monza Federico Romani, il candidato per il consiglio regionale in Fratelli d'Italia, che aveva postato sui social il famoso elettore alle urne.