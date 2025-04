Anatroccoli a Lacchiarella. Nidiata a spasso per le vie. Scatta il soccorso: salvati

Una nidiata di anatroccoli con la loro mamma si è persa nel centro della città. Allertati da una cittadina, sono intervenuti prima la polizia locale, poi le Gev della Città Metropolitana, che hanno recuperato i piccoli, liberandoli poco dopo in una roggia. La mamma, che si era allontanata durante le operazioni di soccorso, è tornata dai suoi dodici anatroccoli. Erano a spasso per le vie del centro la prima mattina, si sono spaventati e si erano rifugiati nella piazza principale, vicino al municipio, dove un tempo c’era la farmacia comunale.

Quando sul posto sono intervenute le Gev (Guardie Ecologiche Volontarie) della Città Metropolitana, non hanno faticato a salvare sette piccoli anatroccoli. Tuttavia, continuavano a sentire un pigolìo e, vedendo la mamma che, alla vista degli umani, era volata via ma continuava a girare sopra le loro teste, hanno effettuato un controllo più approfondito. Hanno così notato che altri cinque piccoli anatroccoli erano riusciti ad entrare all’interno dell’edificio e non riuscivano più a uscirne. Alla fine, le guardie ecologiche hanno fatto intervenire il Comune, che ha aperto l’edificio, permettendo così di recuperare tutti i piccoli anatroccoli. "Li abbiamo messi in una scatola", racconta uno degli agenti intervenuti, "e li abbiamo portati vicino alla roggia, che è a circa 300 metri da dove probabilmente provenivano. Qui li abbiamo rilasciati e, dopo circa 15 minuti, è arrivata in volo la mamma, che si è tuffata in mezzo a loro. La famiglia riunita se n’è andata lentamente, seguendo il corso d’acqua".