Amianto e sicurezza stradale. In città in corso tre lavori urgenti

Tre cantieri che riqualificheranno altrettante aree di Cesano. Alcuni in fase di completamento, altri iniziati dopo lunghe attese. Il primo è relativo alla via Colombo: in questi giorni gli operai stanno eseguendo le lavorazioni utili alla successiva asfaltatura della strada.

Subito dopo, verrà realizzato il dosso di attraversamento di via Roma, verso Villa Marazzi, per garantire massima sicurezza al passaggio dei pedoni. Infine, verrà collaudata la nuova illuminazione pubblica e sarà posato l’asfalto adatto alla costruzione della pista ciclabile. In totale, oltre 800mila euro di investimenti. Già completato, invece, il lavoro sul parcheggio di via delle Acacie, quartiere Giardino. Il sopralluogo dei tecnici del Comune, della polizia locale e di Gruppo Cap, nei giorni scorsi, ha consentito di riaprire, dopo i mesi dedicati all’intervento iniziato alla fine dello scorso anno, l’area dei posteggi. Si tratta del primo progetto finanziato con i fondi Pnrr (circa 700mila euro) concluso a Cesano, "in attesa della fine dei lavori sull’anfiteatro del quartiere", precisa il sindaco Marco Pozza che anticipa: "Nelle prossime settimane, si tornerà a regime con il lavaggio delle strade del quartiere Giardino e stiamo lavorando a un passaggio straordinario e approfondito, così come già avvenuto al quartiere Tessera".

I lavori nel parcheggio di via delle Acacie consentiranno un migliore drenaggio delle acque. Il cantiere più importante è quello relativo alla realizzazione della nuova scuola Gobetti. Nei giorni scorsi, è stato avviato l’allestimento preliminare del cantiere (con 5 milioni di euro di investimenti, due dal ministero, tre dal Comune).

"Terminate le verifiche sui tecnici e individuato il direttore lavori - spiega il sindaco - è giunto il momento di sistemare l’area e predisporre il cantiere per le successive lavorazioni. Prosegue la campionatura per la determinazione delle procedure di bonifica e smaltimento corretto dell’amianto".

