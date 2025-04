Ambulatorio attivo nei pomeriggi di martedì e mercoledì

L’ambulatorio medico temporaneo di via Vittorio Veneto continua anche nel mese di aprile. Cambia il giorno di riferimento, resta confermata l’apertura il mercoledì dalle 14 alle 20, mentre i pomeriggi di venerdì saranno sostituiti da quelli del martedì sempre 14-20. I pazienti novatesi sprovvisti del medico di base, con priorità per gli over 65, potranno prenotare le visite collegandosi al sito internet del Comune di Novate. "Non posso che esprimere soddisfazione per la conferma da parte di Asst del potenziamento dell’attività dell’ambulatorio medico temporaneo, un servizio apprezzato e indispensabile per il nostro territorio dove sono molti i cittadini in difficoltà per la carenza di medici". spiega l’assessore ai servizi e agli interventi sociali Matteo Silva. Da.Fa.