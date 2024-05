Amazon apre a Peschiera Borromeo un nuovo centro di distribuzione: 80 nuove assunzioni

Il colosso della distribuzione Amazon ha annunciato l’apertura, entro settembre 2024, di un centro di logistica a Peschiera Borromeo, comune a sud est di Milano, non lontano dall’aeroporto di Linate. Nel sito, di oltre 10.000 metri quadrati, saranno impiegati oltre 80 dipendenti: tra le nuovi posizioni aperte ci saranno team che gestiranno gli ordini dei clienti, i supervisori e i manager di area. È possibile inviare la propria candidatura su www.amazon.jobs.

Amazon Fresh

Con l’apertura del centro di distribuzione, i clienti residenti a Milano e provincia potranno usufruire del servizio di consegna della spesa in giornata in finestre di due ore a scelta, su amazon.it/fresh o attraverso la shopping app di Amazon. I clienti iscritti a Prime potranno ricevere la spesa anche in finestre di un’ora nelle aree coperte dal servizio.

Amazon Fresh offre migliaia di prodotti di alta qualità che comprendono prodotti freschi come carne, pesce, frutta e verdura e anche prodotti per la cura della casa e della persona. Il servizio è attualmente disponibile a Milano, Roma, Torino e Bologna.

Lavorare in Amazon

La retribuzione d’ingresso in Amazon, dall’1 ottobre 2023, è pari a 1.765 euro al mese, circa il 7% in più rispetto a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del bommercio a tutti i dipendenti dei siti che applicano questa tipologia di contratto. A ciò, ricorda l’azienda, si aggiungono benefit quali assicurazioni sanitarie e cure mediche private, sconti sugli acquisti su Amazon.it e buoni pasto per tutti i dipendenti.

Alla fine del 2023, tuttavia, i dipendenti del centro Amazon Fresh di via Nicolodi, a Milano, hanno scioperato contro le condizioni di lavoro nel centro di logistica. I lavoratori chiedevano almeno 10 minuti di pausa retribuita ogni sei ore di lavoro, che prevede anche sollevare pesi e spostare confezioni nelle celle frigorifere. L’azienda aveva riposto di aver già concesso 7 minuti di pausa.

Amazon in Lombardia

In Lombardia, Amazon è presente con un centro di distribuzione a Cividate al Piano (Bergamo), un centro di smistamento a Casirate D’Adda (Bergamo), sette depositi di smistamento a Milano, Buccinasco (Milano), Origgio (Varese), Burago di Molgora (Monza e Brianza), Castegnato (Brescia), Peschiera Borromeo (Milano) e Pioltello (Milano). Inoltre, Amazon è presente in Lombardia con i suoi uffici corporate a Milano, un centro di distribuzione urbano Fresh a Milano e i data center.