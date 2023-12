Milano, sciopero ad Amazon Fresh per avere 10 minuti di pausa

Chiedono dieci minuti di pausa retribuita ogni sei ore di lavoro, a sollevare pesi e spostare confezioni anche nelle celle frigorifere. E un aumento delle ore di lavoro per chi è impiegato per venti ore settimanali, con stipendi quindi di circa "700-800 euro al mese" che rendono "impossibile vivere in una città come Milano". I lavoratori milanesi dei magazzini di Amazon Fresh, ramo del colosso dell’e-commerce che si occupa della consegna di spesa e prodotti freschi a domicilio, ieri hanno incrociato le braccia, riunendosi in presidio davanti alla sede di via Nicolodi. Rivendicano il diritto a una "pausa retribuita di dieci minuti" e chiedono un miglioramento delle loro condizioni, denunciando la "mancanza di una concreta e reale volontà di raggiungere un’intesa equilibrata e dignitosa" che ha portato alla rottura delle trattative e all’apertura dello stato di agitazione.

"Amazon Fresh ha concesso solo una pausa retribuita di sette minuti ogni sei ore di lavoro consecutive – spiega Gerry Mongiello, sindacalista della Filcams-Cgil di Milano – rifiutandosi di accogliere la nostra richiesta, che mi sembra del tutto ragionevole, di tre minuti in più. Sono state respinte anche le nostre richieste di aumentare il monte ore, con controproposte che appaiono più come una mancia che come reali miglioramenti per persone che svolgono un lavoro faticoso e usurante".

Lo scorso 14 dicembre i dipendenti avevano già incrociato le braccia, e ora annunciano nuove proteste "finché le nostre rivendicazioni non verranno accolte". Sulla vertenza è arrivata anche la replica di Amazon: "Offriamo retribuzioni e benefit competitivi ai nostri dipendenti. Abbiamo seriamente considerato la richiesta dei rappresentanti dei lavoratori di avere una pausa retribuita per un turno di lavoro da sei ore, laddove la legislazione corrente non ne impone l’obbligo, e infatti i lavoratori di Amazon Fresh che lavorano sei ore godono già di una pausa retribuita di sette minuti. Abbiamo altresì considerato la richiesta di un incremento delle ore contrattuali". Secondo l’azienda "non è stato però possibile dare un riscontro positivo" perché "i dati occupazionali e produttivi del sito non ci permettono di venire incontro a tale richiesta". E, sulla questione stipendi, "Amazon offre una retribuzione di ingresso di 1.765 euro, cioè circa il 7% in più rispetto a quanto previsto dal Ccnl del Commercio".