Amazon, patto col sindacato: al via nuovi turni che vengono incontro alle richieste dei dipendenti

Cividate al Piano (Bergamo) 20 luglio 2024 – Accordo trovato tra Fit Cisl Bergamo e direzione aziendale di Amazon. L’intesa è stata firmata a Cividate al Piano, dove si trova l’impianto della società e dove nei giorni scorsi c’era stato uno sciopero dei dipendenti. Si tratta del primo accordo che sancisce - tra le altre cose - anche una nuova organizzazione per la turnazione Rme, ovvero le figure che si occupano di ingegneria e manutenzione. Con la firma dell’intesa, la nuova turnazione sarà organizzata su un arco temporale di cinque settimane, con due fine settimana interamente liberi, una settimana di “scarico” con quattro giorni lavorativi e comunque nessuna settimana con più di cinque giorni lavorativi (la precedente turnazione ne prevedeva sei ogni settimana). Inoltre, i riposi saranno meglio distribuiti in modo da evitare più di quattro giorni consecutivi a cavallo delle due settimane; la turnazione di logistica e distribuzione sarà completata con l’introduzione di un turno dalle 17 all’una di notte in un arco temporale di undici settimane con l’introduzione di un weekend lungo di quattro giorni di riposo consecutivi tra la terza e la quarta settimana. Sarà anche istituita una “reperibilità” di miglior favore (con il concetto di “rotazione” e calendarizzazione preventiva) per il personale con qualifica Sr Rme Technician, che prevede la maggiorazione del 15 per cento della paga oraria per ogni ora di reperibilità.

I punti dell’intesa

A proposito di retribuzione, con l’accordo cambiano anche alcune modalità: il valore di mezza giornata di retribuzione di fatto, più le maggiorazioni fino a quattro ore di intervento; il valore di una giornata di retribuzione di fatto, più le maggiorazioni oltre le quattro ore di intervento. Infine, viene introdotta la mansione di “coordinator”, focalizzata sulle attività di “reportistica” del turno e di interfaccia tra team e “operations”. “La nostra azione sindacale - sottolinea Nicola Serao, di Fit Cisl Bergamo - ha ottenuto di poter monitorare la situazione dei controlli in uscita organizzando incontri mensili con la dirigenza, in modo da poter sempre meglio affrontare e risolvere le problematiche di tutti i lavoratori che ci verranno segnalate. Noi non parliamo alla pancia dei lavoratori, piuttosto alla testa. Pertanto crediamo che un buon tavolo sindacale, ove le parti siano disposte e propense a instaurare dei “rapporti industriali” costruttivi, sia sicuramente la strada da perseguire. L’accordo ne è la prova tangibile".