Alzheimer e demenze: boom di casi. Cinquemila i malati in carico

Cinquemila pazienti ad oggi in carico, sono quasi il 4% dei 140 mila "over 65" del territorio dell’Asst Melegnano-Martesana: e la tendenza di qui al 2050, "qui come altrove in Europa e nel mondo" è al raddoppio o quasi. È boom di disturbi neuro cognitivi, demenze e Alzheimer, "un trend che va affrontato, e in team: l’obiettivo, la presa in carico integrata. Del paziente ma anche del nucleo familiare". La "gestione dei disturbi neuro cognitivi" al centro di un convegno a Gorgonzola nei giorni scorsi, e di un secondo già in calendario per settembre a Vizzolo Presabissi. Sono promossi dalle direzioni di distretto e dalla divisione di Neurologia dell’azienda, guidata dalla dottoressa Carla Zanferrari. "Dalla cura al prendersi cura", il tema: la platea quella di medici di base, infermieri di famiglia e comunità, psicologi, assistenti sociali, neurologi.

"Perché una cosa è certa - spiega Zanferrari - l’azione di qui ai prossimi anni e decenni dovrà essere di squadra, e coinvolgere una molteplicità di soggetti". Il tema è numericamente rilevante. "In Italia - così la specialista - gli affetti da disturbi della sfera neuro-cognitiva sono 1 milione e 400mila, e sono in aumento. In Europa erano 10 milioni nel 2015, in proiezione saranno 18 milioni nel 2050, oltre il 40% in più". Le ragioni? "L’innalzamento dell’aspettativa di vita. Ma vi sono anche fattori di rischio fisico concomitanti". Lo spettro è ampio, i livelli di gravità diversi, "vi sono degli indicatori, e li abbiamo forniti. Gli approcci devono essere differenziati". In Asst Melegnano Martesana sono operativi due Cdcd (Centri per il decadimento cognitivo e le demenze), a Vizzolo e a Cernusco, "per chi ha un quadro conclamato". M.A.