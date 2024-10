Alunni, genitori, psicologa. Insieme verso le superiori

Si è concluso con successo il progetto di accoglienza per i nuovi studenti dell’istituto Erasmo. Coinvolti studenti e famiglie. Iniziato a giugno - "Il passaggio dalle scuole medie alle superiori: come affrontare il cambiamento" - è terminato dopo quattro incontri per un totale di 10 ore. Obiettivo principale è stato quello di guidare gli studenti nel passaggio scolastico, attraverso la presentazione di strategie per prepararsi al meglio fin dai primi giorni di scuola.

"Il progetto si è concluso con grande partecipazione da parte dei genitori. Hanno appreso strumenti per accogliere e accompagnare i propri figli nel processo di crescita con entusiasmo e restituendo di volta in volta le loro esperienze sul piano emotivo e comportamentale. L’atteggiamento di apertura e collaborazione ha prodotto una conoscenza in progress migliorando strategie e comprendendo le risorse familiari" - spiega la psicologa Barbara Pizzi che ha tenuto il corso -. I temi principali affrontati sono state tematiche riguardanti gli aspetti emotivi-motivazionali e quelli più pratici, come l’organizzazione e la gestione del tempo. In particolare riflessioni per il nuovo anno scolastico, consapevolezza delle risorse dello studente e infine incentivare comportamenti corretti e nuove abitudini. Il progetto è stato realizzato con i fondi del Pnrr.

"Voglio ringraziare la relatrice e psicologa Barbara Pizzi, per il contributo culturale dato all’intero progetto, i docenti Elisa Zini, Magda Sapio e Giuseppe Spadanuda per l’organizzazione e il professor Roberto Ricca, docente in pensione che da tre anni collabora con la scuola nell’ideazione di progetti culturali per il benessere dei nostri giovani. Aggiungo un ringraziamento a tutti i genitori, ben 51, che hanno aderito all’iniziativa", spiega la preside Rosaria Lucia Pulia. Ora i nuovi studenti della scuola e le famiglie hanno degli strumenti in più per affrontare insieme il nuovo anno scolastico appena iniziato. L’istituto Erasmo è una scuola superiore a indirizzo di liceo artistico indirizzo grafica, liceo delle scienze umane economico sociale, Iti informatica e telecomunicazioni e Iti costruzioni ambiente e territorio.