Altro schianto nel punto maledetto "Un incidente al giorno: ora basta Intervenire subito in viale Abruzzi"

di Marianna Vazzana

Nel 2016 il “record“ all’incrocio maledetto era stato di 18 incidenti in un anno. Li avevano contati gli abitanti di viale Abruzzi che ora, a distanza di sette anni, tornano a chiedere di intervenire in quel punto, all’altezza della rotonda di fronte al Bar Basso, dove ieri mattina c’è stato l’ennesimo schianto auto-moto. Non un episodio isolato, "abbiamo avuto tre incidenti in tre giorni", incalza Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi e referente del comitato Abruzzi-Piccinni. Ieri alle 8, una donna di 38 anni in scooter è stata urtata da un’auto. Ambulanza sul posto e per fortuna nessun trauma che rendesse necessario il trasporto in ospedale. "È andata bene", il commento dei cittadini. Ma martedì alle 16.30 è andata peggio a un ventiquattrenne, pure lui centauro e pure lui vittima dell’impatto con una macchina, che è stato trasportato in codice giallo all’Istituto clinico Città Studi per ferite e contusioni. "E non è finita, perché il giorno prima c’è stato un’altro schianto", testimoniano gli abitanti. Quell’incrocio, a quanto pare resta "maledetto". Perché? "Gli incidenti accadono in questo punto – spiega Minoletti – perché gli automobilisti commettono un’infrazione: percorrendo viale Abruzzi in direzione piazzale Loreto, per girare a sinistra e imboccare via Plinio dovrebbero avanzare sulla corsia laterale e aspettare il semaforo verde. Molti però rimangono al centro della carreggiata e da lì svoltano direttamente, tagliando la strada alle moto che percorrono la preferenziale anche a velocità sostenuta perché hanno il semaforo verde". Una manovra scorretta che "ogni ora – assicura la cittadina – effettuano più di 10 macchine". Quindi lo schianto è sempre dietro l’angolo.

Dito puntato anche contro "la risistemazione della strada, perché lo spazio per eventuali correzioni è ristretto e, nell’aiuola, sono state aggiunte piante che chiudono la visuale sia agli automobilisti sia ai motociclisti. Si parla di viabilità pericolosa ma – conclude Minoletti – occorrerebbe fare una seria mappatura dei punti più a rischio e prendere seri provvedimenti. Noi residenti segnaliamo dal 2016 questa criticità ma nulla è stato fatto".