Alstom celebra la “Giornata della famiglia”

Alstom celebra la Giornata Internazionale della Famiglia con bambini e amici dei dipendenti nei 9 diversi stabilimenti in Italia. Le giornate di open day "Ti presento Alstom" hanno l‘obiettivo di far conoscere da vicino le attività dell’azienda attraverso sessioni di presentazione e visite guidate. L’iniziativa permette di scoprire il ruolo centrale giocato dai dipendenti, facendoli riconoscere come la vera forza motrice di Alstom. Dopo gli appuntamenti di Roma, Nola, Bari e Bologna oggi sarà la volta anche dello stabilimento di Sesto. "Siamo lieti di aprire le porte delle nostre sedi alle famiglie e agli amici dei dipendenti Alstom di tutta Italia - ha dichiarato Marco De Rosa, direttore Risorse Umane -. In questa edizione abbiamo deciso di concentrarci su un tema particolarmente significativo: la tecnologia. Si tratta di un pilastro fondamentale per la nostra azienda, in quanto facilita la fornitura quotidiana di servizi efficienti, affidabili e sicuri. Inoltre, ci posiziona come leader nel settore della mobilità, guidandoci continuamente verso il futuro".

Tra i vari appuntamenti dedicati, saranno presenti sessioni ad hoc per approfondire innovazioni quali lo Spiroll, il robot intelligente per la manutenzione, la stampa 3D, la virtual room e il TrainLab. Ci saranno laboratori creativi ed educativi dedicati a bambini e ragazzi da 0 a 14 anni. "Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per presentare il nostro ambiente di lavoro e le innovazioni a cui i nostri professionisti lavorano quotidianamente, ma anche per avvicinare i giovani talenti all’innovazione attraverso. Il nostro obiettivo è condividere la nostra passione e ispirare i potenziali tecnici e ingegneri del futuro". La.La.