Alpini in piazza del Duomo per la commemorazione dei Caduti: “Testimoni di generosità”

Milano – Migliaia di alpini si sono ritrovati questa mattina in piazza Duomo per la tradizionale messa in ricordo di tutti i soldati caduti in guerra e in pace.

Il programma prevedeva il ritrovo in piazza della Scala alle 8.30 con la sezione Ana (Associazione Nazionale Alpini) di Milano e il suo vessillo in testa al corteo. Seguito dal Labaro degli alpini (lo stendardo che che mostra le 209 medaglie al Valor Militare del Corpo).

Alpini in piazza Duomo per la commemorazione dei caduti

Alle 9.30 la messa all’interno della cattedrale. "Il Natale – ha detto il vescovo prima della funzione – porta nel cuore di tutti buone relazione tra uomini. È bello pensare che anche voi in questa domenica vi ricordate di tutte le persone che via hanno preceduto, non solo nel Corpo vostro degli Alpini, ma nel mondo intero. Il Vangelo ci dice che c’è bisogno di testimoni. Anche voi, anche quelli che ci hanno preceduto, sono stati testimoni di generosità e fedeltà”.

Durante la celebrazione è stata letta la Preghiera dell’alpino: “Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a Te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi”. Al termine della messa, con la benedizione del Labaro, il coro Ana presente nel Duomo ha eseguito la Preghiera.

Dopo la messa ci sono stati gli interventi ufficiali delle autorità presenti – per il Governo c’era il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti, per il Comune l’assessore alla sicurezza Marco Granelli – seguiti dal corteo, accompagnato dalle fanfare, che ha percorso via Orefici, piazza Cordusio, via Meravigli, Corso Magenta, per terminare in piazza Sant’Ambrogio, dove è stata deposta la corona di fiori al Sacrario di Largo Gemelli.