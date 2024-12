Alloggi per giovani tra 18 e 30 anni. Il bando per un nuovo gestore

Prosegue l’esperienza del progetto “Ospitalità solidale”, avviata nel 2014. Dieci anni fa. Arrivato a scadenza l’accordo con l’attuale gestore, in questi giorni, il Comune di Milano ha quindi aperto un avviso pubblico per la ricerca di un soggetto che si occupi degli appartamenti nei quartieri Ponti e Niguarda già messi a disposizione dell’iniziativa, così da proseguire e consolidare l’esperienza.

Le proposte dovranno sviluppare un progetto gestionale e prevedere un piano economico, entrambi finalizzati al potenziamento del progetto “Ospitalità Solidale” nato con l’obiettivo di coniugare l’offerta di soluzioni abitative a costi accessibili per giovani under 30 con l’offerta di attività di vicinato solidale e servizi collaborativi, creando quindi occasioni di socialità e attivando la comunità dei residenti.

Gli appartamenti saranno dati in affitto, a costi accessibili, a giovani (studenti o lavoratori precari) di età compresa tra i 18 e i 30 anni in cerca di autonomia dal nucleo familiare di origine. Le unità abitative di proprietà comunale che costituiscono l’offerta abitativa del bando sono 24 monolocali, cui si aggiungono due unità immobiliari, a uso non residenziale. Tutti gli alloggi saranno concessi in comodato d’uso gratuito per la durata di 10 anni. L’avviso si rivolge a soggetti privati e pubblici (società, associazioni, cooperative, consorzi, imprese, enti, fondazioni), sia in forma singola sia in raggruppamento temporaneo. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 24 febbraio 2025.