All’Idroscalo di Segrate torna la Riding Season. Una festa per tutti gli amanti delle due ruote

L’Idroscalo è tornato cuore pulsante della scena biker italiana con la Riding Season, l’appuntamento che da oltre trent’anni segna l’inizio della stagione motociclistica. Organizzata da Hells Angels MC Milano, primo chapter italiano del leggendario club motociclistico mondiale, la manifestazione ha accolto migliaia di centauri, appassionati e curiosi turisti si sono ritrovati a girovagare fra i coloratissimi modelli parcheggiati, esemplari unici e personalizzati con grande passione dai proprietari. La Riding Season è un rito, una celebrazione collettiva che richiama biker da ogni angolo del Paese. Come in una coreografia spontanea, l’asfalto si è riempito di Harley Davidson scintillanti, custom artigianali e modelli unici. Tra gli oltre 60 stand presenti, costruttori, artigiani e brand di abbigliamento moto hanno esposto novità e accessori. Immancabili le tradizionali attrazioni: il bike show, l’American cars show e naturalmente il cibo da strada, il tutto condito dalla musica rock. I demo ride hanno offerto la possibilità di provare le nuove creature di marchi come Harley, Bmw e Suzuki, con brevi tour nei dintorni dell’Idroscalo.

Valeria Giacomello