Milano: allerta meteo per rischio temporali. Fino a quando durerà

Milano, 27 aprile 2025 – Questa primavera a intermittenza sembra destinata a continuare almeno per qualche giorno ancora. Il vortice mediterraneo che ha fatto la sua comparsa in Lombardia sta portando instabilità in un quadro meteo in continua evoluzione.

Nelle prossime ore sulla regione potrebbero abbattersi acquazzoni, tanto che il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla per rischio temporali dalle 14 di oggi, domenica 27 aprile, fino alla mezzanotte di domani, lunedì 28 aprile. Le precipitazioni, comunque, secondo le previsioni, dovrebbero concentrarsi soprattutto nella mattinata, lasciando spazio a schiarite a partire dal pomeriggio. La situazione dovrebbe migliorare ulteriormente martedì, con temperature miti su tutta la regione e qualche piovasco solo su Alpi e Prealpi.

Le raccomandazioni

Durante l'allerta meteo, si legge in una nota del Comune di Milano, si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

È importante, raccomandano sempre dall’amministrazione comunale, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie ed è importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio – anche del livello dei fiumi Seveso e Lambro – e per coordinare gli eventuali interventi in città.