Alleanza Verdi Sinistra e Reti civiche. Sostegno a Daniela Maldini

Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche sarà presente alle prossime elezioni comunali di Novate Milanese. Giustizia sociale e giustizia ambientale i loro fondamentali valori, da cui nascono anche altri temi. "La presenza attiva di Avs all’interno della coalizione che sostiene la candidatura di Daniela Maldini (nella foto), esponente di centrosinistra, rappresenta un importante spostamento dell’asse della coalizione verso la sinistra, consolidando un impegno comune per un’Amministrazione improntata ai valori di giustizia sociale e ambientale", spiegano dalla lista. Il gruppo collettivo di cittadini composto da residenti, formato da persone provenienti da varie esperienze di militanza politica di sinistra, liste civiche locali, attivismo in difesa dei diritti ed esponenti della società civile. "Questa diversità di esperienze contribuisce a formare un gruppo inclusivo e rappresentativo della ricchezza e della pluralità di prospettive presenti nella nostra comunità", continuano da Avs. I principi che il gruppo porterà avanti durante la prossima campagna elettorale per le elezioni comunali si riflettono nei valori di giustizia sociale e ambientale. "Siamo impegnati a promuovere la costruzione di una società equa dove ciascun cittadino possa godere dei propri diritti.

Le parole chiave che identificano la nostra azione politica comprendono l’antifascismo, la pace, l’inclusività, il rispetto ambientale, la transizione ecologica, la salute pubblica, la legalità, la mobilità sostenibile, il coinvolgimento dei giovani e la tutela delle fasce più deboli della cittadinanza. Questi principi non sono meri slogan, ma si traducono in azioni concrete che saranno il fondamento della nostra futura azione di governo", conclude il gruppo. Info: avsnovate@gmail.comDavide Falco