Allarme Ncc: "Ronde di taxi nel weekend"

"Segnalo le voci sempre più insistenti, diffuse anche attraverso chat di operatori, che annunciano per il 7 e 8 febbraio l’organizzazione di ronde di tassisti", che "se la prenderanno con le auto nere", vale a dire van e berline dei noleggiatori con conducente. A lanciare l’allarme è stato ieri il presidente di MuoverSì Andrea Romano, federazione che riunisce le tre principali associazioni di ncc, che ha inviato una lettera al prefetto Claudio Sgaraglia. L’obiettivo è quello di far sì che corso Monforte – che peraltro ha già acceso da tempo i riflettori sul tema – si attivi per evitare che "possano ripetersi e radicalizzarsi gli episodi di violenza e intolleranza accaduti in varie occasioni nelle scorse settimane tra Malpensa, Cadorna, piazza Duomo e Linate contro operatori Ncc". Inutile sottolineare che di quelle liti degenerate in aggressioni i tassisti hanno tutt’altra visione, anche perché in almeno due casi sono stati proprio i loro colleghi a riportare i traumi più rilevanti.

"Gli associati Ncc – chiosa Romano – chiedono alla Prefettura la garanzia della propria incolumità e si dichiarano totalmente disponibili a ogni forma di collaborazione con le autorità per prevenire qualsiasi atto di violenza e per concorrere alla vigilanza sulle norme in materia di trasporto pubblico non di linea". Nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, un centinaio di tassisti si sono radunati ai posteggi di piazza Duomo, parcheggiando le loro auto lungo quattro file e di fatto "occupando" tutta l’area tra via Mengoni e via Mazzini: in quell’occasione, un driver ventiduenne ha denunciato ai carabinieri della stazione di Corsico di essere stato accerchiato da una decina di conducenti, che avrebbero graffiato la carrozzeria del Vito Mercedes e forato uno pneumatico. Al momento, non risultano raduni convocati per il fine settimana, neppure dalla base della categoria.N.P.