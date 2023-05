Allarme insetto asiatico Infestati alcuni alberi

Quattro focolai di Takahashia japonica sugli alberi di cui uno, in via Pace, già debellato. Succede a Rho dove da quindici giorni è stata notata dall’agronomo comunale la presenza del parassita di origine asiatica, un insetto innocuo per l’uomo, ma che sta infestando gli alberi in città. "Fortunatamente - spiega l’agronomo Paolo Luigi Monti - il parassita non è particolarmente diffuso sul territorio cittadino. Lunedì 15 maggio la sua presenza è stata debellata nel focolaio presente in via Pace. Altri tre punti sono costantemente monitorati e le piante sono sottoposte agli interventi previsti dalle normative: vicino al pronto soccorso dell’ospedale, dove già l’inverno scorso sono stati effettuati trattamenti, ora si stanno utilizzando appositi olii minerali; al parco di via Pirandello, dove è coinvolto un filare di gelsi, si procede con spazzolamento e taglio dei rami bassi; infine, al filare di carpini di via Mattei, stiamo intervenendo sui rami più bassi".

Ro.Ramp.